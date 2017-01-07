ДСНС: рух транспорту обмежено у п'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Станом на 19:00 суботи рух транспорту обмежено в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
За даними відомства, в Одеській області з 18:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення області (крім дороги Київ – Одеса, де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів).
На Дніпропетровщині з 18:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянці дороги М-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя.
У Кіровоградській області з 15:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.
У Херсонській області з 12:00 6 січня обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.
На Миколаївщині з 17:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.
За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.