ГосЧС: движение транспорта ограничено в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 19:00 субботы движение транспорта ограничено в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
По данным ведомства, в Одесской области с 18:00 7 января ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области (дороги Киев - Одесса где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств).
В Днепропетровской области с 18:00 7 января ограничено движение для всех категорий транспортных средств на участке дороги М-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье.
В Кировоградской области с 15:00 7 января ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.
В Херсонской области с 12:00 6 января ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.
В Николаевской области с 17:00 7 января ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.