ДСНС навела дані щодо ліквідації наслідків пожежі на території арсеналу Міністерства оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків пожежі на території 6 арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Чернігівської області. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
15 жовтня авіацією ДСНС проведено 4 скиди води (32 тони) у межах арсеналу, всього з початку робіт — 148 скидів води (836 тон).
“Пожежно-рятувальними підрозділами продовжено роботу по забезпеченню безперебійної заправки водою пожежних танків, здійснено 36 заправок (324 тони води), всього з початку робіт — 129 заправок (1161 тонна води) та наповнення пожежного водоймища (об’ємом 200 м. куб.) за допомогою пожежної насосної станції; для цілей пожежогасіння об’єктів на технічній території арсеналу залучено пожежний потяг (злито 120 тон води, з початку залучення — 360 тон). Потяг здійснює чергування на станції Прилуки”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Організовано чергування 9 пожежно-рятувальних розрахунків на автоцистернах для забезпечення оперативного гасіння можливих пожеж в смт Дружба та на адміністративній території арсеналу. Зокрема, пожежно-рятувальні підрозділи 2 рази залучалися на гасіння пожежі настилу в лісі окремими осередками на загальній площі 0,35 га поблизу с. Августівка та с. Хаєнки (3 відділення).
Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 11 заявок та вилучено 277 вибухонебезпечних предметів. Проведено перевірку та очищення від ВНП всіх населених пунктів, дошкільних та загальноосвітніх закладів, об’єктів життєзабезпечення, що розташовані у 16-ти км зоні забруднення. Акти виконання робіт передано місцевим органам влади. Радіус зони забруднення зменшено до 10 км. Всього з початку робіт відпрацьовано — 253 заявки, вилучено 2035 вибухонебезпечних предметів.