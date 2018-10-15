ДСНС привела данные по ликвидации последствий пожара на территории арсенала Министерства обороны

15 октября авиацией ГСЧС проведено 4 сбросы воды (32 тонны) в пределах арсенала, всего с начала работ — 148 сбросов воды (836 тонн).

“Пожарно-спасательными подразделениями продолжена работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков, осуществлено 36 заправок (324 тонны воды), всего с начала работ — 129 заправок (1161 тонна воды) и наполнения пожарного водоема (объемом 200 м. куб.) с помощью пожарной насосной станции; для целей пожаротушения объектов на технической территории арсенала привлечен пожарный поезд (слито 120 тонн воды, с начала привлечения — 360 тонн). Поезд осуществляет дежурство на станции Прилуки”, — указано в сообщении спасателей.

Организовано дежурство 9 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала. В частности, пожарно-спасательные подразделения 2 раза привлекались на тушение пожара настила в лесу отдельными ячейками на общей площади 0,35 га вблизи с. Августовка и с. Хаенки (3 отделения).

Пиротехническими подразделениями отработано 11 заявок и изъято 277 взрывоопасных предметов. Проведена проверка и очистка от ВНП всех населенных пунктов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов жизнеобеспечения, расположенных в 16-ти км зоне загрязнения. Акты выполнения работ переданы местным органам власти. Радиус зоны загрязнения уменьшено до 10 км. Всего с начала работ отработано — 253 заявки, изъято 2035 взрывоопасных предметов.