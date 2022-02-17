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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ДСНС: на Закарпатті очікується підвищення рівня води в річках до 2,5 м

ДСНС: на Закарпатті очікується підвищення рівня води в річках до 2,5 м

Київ • УНН

 • 10093 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 17-18 лютого у нижнiй течii річки Боржава продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 2,0-2,5 м. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС в Telegram.

Цитата

"За даними УкрГідрометцентру, 17-18 лютого у нижнiй течii р. Боржава продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 2,0-2,5 м над рiвнем на 17 год 17 лютого, з виходом води на заплаву та частковим затопленням", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, підтопленими можуть виявитися:

  • автодороги В. Ком'яти-Шаланки;
  • сiльгоспугiддя сiл Кам'янське, Зарiччя, Сiльце, В. Комяти, М. Ком'яти, с. Боржавське, с. Зарiччя, с. Лукове, с. Бiлки, с. Хмельник;
  • можливий початковий перелив автодороги Мукачево-Рогати в районi с. Вiльхiвка; (ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий).

Додамо

На сьогодні, 17 лютого, через погіршення погоди по всій Україні оголосили штормове попередження.

В Європі через штормову погоду та сильні вітри загинуло чотири людини.

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