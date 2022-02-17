ДСНС: на Закарпатті очікується підвищення рівня води в річках до 2,5 м
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 17-18 лютого у нижнiй течii річки Боржава продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 2,0-2,5 м. Про це УНН пише з посиланням на ДСНС в Telegram.
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"За даними УкрГідрометцентру, 17-18 лютого у нижнiй течii р. Боржава продовжиться пiдвищення рiвнiв води на 2,0-2,5 м над рiвнем на 17 год 17 лютого, з виходом води на заплаву та частковим затопленням", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, підтопленими можуть виявитися:
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- автодороги В. Ком'яти-Шаланки;
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- сiльгоспугiддя сiл Кам'янське, Зарiччя, Сiльце, В. Комяти, М. Ком'яти, с. Боржавське, с. Зарiччя, с. Лукове, с. Бiлки, с. Хмельник;
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- можливий початковий перелив автодороги Мукачево-Рогати в районi с. Вiльхiвка; (ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий).
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Додамо
На сьогодні, 17 лютого, через погіршення погоди по всій Україні оголосили штормове попередження.
В Європі через штормову погоду та сильні вітри загинуло чотири людини.