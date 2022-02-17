ГСЧС: на Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках до 2,5 м

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"По данным Укргидрометцентра, 17-18 февраля в нижнем течении р. Боржава продолжится повышение уровней воды на 2,0-2,5 м над уровнем по состоянию 17 часов 17 февраля, с выходом воды на пойму и частичным затоплением", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, подтопленными могут оказаться:



автодороги В. Комяты-Шаланки;



сельхозугодия сел Каменское, Заречье, Сельцо, В. Комяти, М. Комяты, с. Боржавское, с. Заречье, с. Луговое, с. Белки, с. Хмельник;



возможен начальный перелив автодороги Мукачево-Рогаты в районе с. Ольховка; (II уровень опасности-оранжевый).



Добавим

На сегодня, 17 февраля, из-за ухудшения погоды по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

В Европе из-за штормовой погоды и сильных ветров погибло четыре человека.