ГСЧС: на Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках до 2,5 м
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. По данным Укргидрометцентра, 17-18 февраля в нижнем течении реки Боржава продолжится повышение уровней воды на 2,0-2,5 м. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС в Telegram.
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"По данным Укргидрометцентра, 17-18 февраля в нижнем течении р. Боржава продолжится повышение уровней воды на 2,0-2,5 м над уровнем по состоянию 17 часов 17 февраля, с выходом воды на пойму и частичным затоплением", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, подтопленными могут оказаться:
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- автодороги В. Комяты-Шаланки;
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- сельхозугодия сел Каменское, Заречье, Сельцо, В. Комяти, М. Комяты, с. Боржавское, с. Заречье, с. Луговое, с. Белки, с. Хмельник;
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- возможен начальный перелив автодороги Мукачево-Рогаты в районе с. Ольховка; (II уровень опасности-оранжевый).
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Добавим
На сегодня, 17 февраля, из-за ухудшения погоды по всей Украине объявили штормовое предупреждение.
В Европе из-за штормовой погоды и сильных ветров погибло четыре человека.