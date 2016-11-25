ДСНС: два літаки для допомоги ліквідації пожеж незабаром вирушать в Ізраїль

“Вже незабаром два літаки ДСНС АН 32П, відповідно до Указу Президента України, вирушать до Ізраїлю для надання допомоги у ліквідації пожеж, що там вирують. На даний час триває дозаправка літаків”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.

Також Президент також доручив міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожежі поблизу міста Хайфа.

Як повідомляв УНН, через сильні пожежі в ізраїльському місті Хайфа евакуйовано близько 50 тис. осіб. У безпечне місце доставлені люди як з житлових будинків, так і громадських установ, таких як школи і університети.