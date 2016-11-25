ГосЧС: два самолета для помощи в ликвидации пожаров вскоре отправятся в Израиль

"Уже вскоре два самолета ГосЧС АН 32П, согласно Указу Президента Украины, отправятся в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, что там бушуют. В настоящее время продолжается дозаправка самолетов ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израилю из-за пожаров в израильском городе Хайфа.

Также Президент также поручил министру внутренних дел Арсенау Авакову направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожара близ города Хайфа.

Как сообщал УНН, из-за сильных пожаров в израильском городе Хайфа эвакуировано около 50 тыс. человек. В безопасное место доставлены люди как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.