ГосЧС: два самолета для помощи в ликвидации пожаров вскоре отправятся в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вскоре два самолета ГосЧС АН 32П отправятся в Израиль для помощи в ликвидации пожаров, сейчас идет дозаправка. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"Уже вскоре два самолета ГосЧС АН 32П, согласно Указу Президента Украины, отправятся в Израиль для оказания помощи в ликвидации пожаров, что там бушуют. В настоящее время продолжается дозаправка самолетов ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израилю из-за пожаров в израильском городе Хайфа.
Также Президент также поручил министру внутренних дел Арсенау Авакову направить в Израиль два самолета АН-32 для помощи в тушении пожара близ города Хайфа.
Как сообщал УНН, из-за сильных пожаров в израильском городе Хайфа эвакуировано около 50 тыс. человек. В безопасное место доставлены люди как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.