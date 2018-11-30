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ДСНС дозволили перевіряти об’єкти цивільного захисту під час воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів України надав право Державній службі з надзвичайних ситуацій проводити перевірки об’єктів цивільного захисту під час воєнного стану. Про це сьогодні сказав віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає кореспондент УНН.

“Ми даємо право урядом Державній службі з надзвичайних ситуацій проводити перевірки об’єктів цивільного захисту, а також ми запускаємо той процес, який повинен підготувати як центральний рівень органів виконавчої влади, так і територіальні органи виконавчої влади на місцях разом з органами місцевого самоврядування до координації і готовності до будь-яких подій”, — зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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