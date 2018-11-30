ДСНС дозволили перевіряти об’єкти цивільного захисту під час воєнного стану

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів України надав право Державній службі з надзвичайних ситуацій проводити перевірки об’єктів цивільного захисту під час воєнного стану. Про це сьогодні сказав віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає кореспондент УНН.