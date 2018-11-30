ГСЧС позволили проверять объекты гражданской защиты во время военного положения

"Мы даем право правительством Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проводить проверки объектов гражданской защиты, а также мы запускаем этот процесс, который должен подготовить как центральный уровень органов исполнительной власти, так и территориальные органы исполнительной власти на местах совместно с органами местного самоуправления в координации и готовности к любым событиям", - отметил он.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.