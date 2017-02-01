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ДСНС: для можливої евакуації з Авдїівки готові 180 автобусів

ДСНС: для можливої евакуації з Авдїівки готові 180 автобусів

Київ • УНН

 • 7209 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. У випадку загострення ситуації у Авдіївці рятувальники готові одночасно евакуювати з міста 4 тисячі осіб, у повній готовності для евакуації перебуває 180 автобусів. Про це заявив голова ДСНС України Микола Чечоткін на засіданні уряду у середу, передає кореспондент УНН.

"ДСНС на виконання вашого доручення, Володимир Борисович (Гройсман - ред.), розроблений детальний план евакуації населення на випадок ускладнення ситуації, яким передбачено в разі ускладнення вивезення близько 12 тис. людей (з Авдіївки - ред.) в найближчі 10 населених пунктів і суміжні з Донецької областю інші регіони", - сказав М.Чечоткін.

Він зазначив, що для евакуації підготовлено і утримується в повній готовності 180 автобусів, які можуть перевезти в безпечні райони одночасно 4 тис. осіб.

"Протягом доби з Авдіївської міської лікарні перевезено до Центральної районної лікарні м.Константинівка 15 тяжко хворих, здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку пристарілих до смт Білецьке Добропільського району", - додав М.Чечоткін.

Він зауважив, що наразі за бажанням здійснюється перевезення 140 осіб - в основному дітей і їх батьків до м.Святогірськ в оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" і "Смарагдове містечко".

Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Контактна група щодо Донбасу 1 лютого має зібратися на засідання, де очікується обговорення питання Авдіївки.

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