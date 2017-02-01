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ГосЧС: для возможной эвакуации из Авдеевки готовы 180 автобусов

ГосЧС: для возможной эвакуации из Авдеевки готовы 180 автобусов

Киев • УНН

 • 7209 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В случае обострения ситуации в Авдеевке спасатели готовы одновременно эвакуировать из города 4 тысячи человек, в полной готовности для эвакуации находятся 180 автобусов. Об этом заявил глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"ГосЧС во исполнение вашего поручения, Владимир Борисович (Гройсман - ред.), разработан детальный план эвакуации населения на случай осложнения ситуации, которым предусмотрен вывоз около 12 тыс. людей (из Авдеевки - ред.) в ближайшие 10 населенных пунктов и смежные с Донецкой областью другие регионы", - сказал Н.Чечеткин.

Он отметил, что для эвакуации подготовлены и находятся в полной готовности 180 автобусов, которые могут перевезти в безопасные районы одновременно 4 тыс. человек.

"В течение суток из Авдеевской городской больницы перевезены в ЦРБ г. Константиновка 15 тяжело больных, осуществлена эвакуация 20 человек пожилого возраста из дома престарелых в пгт Белецкое Добропольского района", - добавил Н.Чечеткин.

Он отметил, что сейчас по желанию осуществляется перевозка 140 человек - в основном детей и их родителей в г. Святогорск.

Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.

Глава Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.

В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, но люди могут выезжать самостоятельно. Нескольких тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Контактная группа по Донбассу 1 февраля должна собраться на заседание, где ожидается обсуждение вопроса Авдеевки.

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