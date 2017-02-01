ГосЧС: для возможной эвакуации из Авдеевки готовы 180 автобусов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В случае обострения ситуации в Авдеевке спасатели готовы одновременно эвакуировать из города 4 тысячи человек, в полной готовности для эвакуации находятся 180 автобусов. Об этом заявил глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.