Дружина загиблого бійця АТО хоче, щоб її чоловіка визнали жертвою збройного конфлікту РФ і України

“Жителька Нетішина звернулася до міського суду для встановлення юридичного факту поранення і загибелі свого чоловіка-військового внаслідок збройної агресії Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.

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У заяві дружина загиблого воїна зазначає, що у 2014 році її чоловіка, уродженця Луганщини, призвали до лав Збройних сил України. Після військово-польових зборів його призначили стрільцем-помічником гранатометника 1 стрілецького взводу стрілецької роти. Влітку того року у складі військової частини він брав участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності країни на території Донецької й Луганської областей.

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Так, 12 липня 2014 року військовий разом ще з чотирма членами розвідувальної групи підірвалися в автомобілі, за різними версіями, на протитанковій міні чи керованому бойовиками фугасі. Чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Відтак дружина через суд хоче встановити юридичний факт поранення та загибелі свого чоловіка внаслідок збройної агресії Російської Федерації, аби визначити йому статус особи, котра перебувала під захистом Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях, яку Україна ратифікувала 3 липня 1954 року, тобто жертви міжнародного збройного конфлікту, що обумовлює виникнення прав та обов’язків, передбачених цією Конвенцією й іншими нормами міжнародного права.

Розгляд цієї справи призначено на 14 грудня 2017 року.