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Жена погибшего бойца АТО хочет, чтобы ее мужа признали жертвой вооруженного конфликта РФ и Украины

Жена погибшего бойца АТО хочет, чтобы ее мужа признали жертвой вооруженного конфликта РФ и Украины

Киев  •  УНН

 • 15439 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Жена погибшего бойца АТО с Нетишина Хмельницкой области хочет, чтобы ее мужа признали жертвой международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"Жительница Нетишин обратилась в городской суд для установления юридического факта ранения и гибели своего мужа-военного результате вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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В заявлении жена погибшего воина отмечает, что в 2014 году ее мужа, уроженца Луганщины, призвали в ряды Вооруженных сил Украины. После военно-полевых сборов был назначен стрелком-помощником гранатометчика 1 стрелкового взвода стрелковой роты. Летом того года в составе воинской части он участвовал в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности страны на территории Донецкой и Луганской областей.

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Так, 12 июля 2014 военный вместе еще с четырьмя членами разведывательной группы подорвались в автомобиле, по разным версиям, на противотанковой мине или управляемом боевиками фугасе. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Поэтому жена через суд хочет установить юридический факт ранения и гибели своего мужа в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, чтобы определить ему статус лица, которое находилось под защитой Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, которую Украина ратифицировала 3 июля 1954, то есть жертвы международного вооруженного конфликта, что обусловливает возникновение прав и обязанностей, предусмотренных настоящей Конвенцией и другими нормами международного права.

Рассмотрение этого дела назначено на 14 декабря 2017 года.

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