Дружина Президента Зімбабве покинула країну - ЗМІ

Повідомляється, що, за попередніми даними, дружина президента Зімбабве Роберта Мугабе вирушила у Намібію.

Нагадаємо, армійські підрозділи увійшли до столиці Зімбабве Хараре і захопили державну мовну компанію в середу після того, як правляча партія 93-річного президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” звинуватила главу військових в зраді.

Як повідомляв УНН, президент Зімбабве Роберт Мугабе знаходиться під вартою.