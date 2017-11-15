Дружина Президента Зімбабве покинула країну - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Перша леді Зімбабве Роберта Мугабе виїхала з країни після захоплення влади військовими Збройних сил країни, передає УНН з посиланням на “Ехо Москви”.
Повідомляється, що, за попередніми даними, дружина президента Зімбабве Роберта Мугабе вирушила у Намібію.
Нагадаємо, армійські підрозділи увійшли до столиці Зімбабве Хараре і захопили державну мовну компанію в середу після того, як правляча партія 93-річного президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” звинуватила главу військових в зраді.
Як повідомляв УНН, президент Зімбабве Роберт Мугабе знаходиться під вартою.