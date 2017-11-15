Супруга Президента Зимбабве покинула страну - СМИ

Сообщается, что, по предварительным данным, супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе отправилась в Намибию.

Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную вещательную компанию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” обвинила главу военных в измене.

Как сообщал УНН, президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под стражей .