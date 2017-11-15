Супруга Президента Зимбабве покинула страну - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Первая леди Зимбабве Роберта Мугабе выехала из страны после захвата власти военными Вооруженных сил страны, передает УНН со ссылкой на “Эхо Москвы”.
Сообщается, что, по предварительным данным, супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе отправилась в Намибию.
Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную вещательную компанию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” обвинила главу военных в измене.
Как сообщал УНН, президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под стражей .