Дружина президента України вестиме ранкову гімнастику на телебаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Дружина Президента України Марина Порошенко вестиме гімнастичну програму на телеканалі “Україна”. Відповідне повідомлення розміщене на сторінці програми “Ранок з Україною” у Facebook, передає УНН.
“Марина Порошенко вестиме нову рубрику нашої програми — “У ритмі спорту”, — йдеться у повідомленні.
При цьому на сторінці програми розміщений промо-ролик. На відео М.Порошенко демонструє ранкові гімнастичні вправи.
Ранкове шоу з першою леді стартує з 15 травня.
Як повідомляв УНН, 24 квітня М.Порошенко взяла участь у відкритті “Тижня китайсько-українського культурного обміну” в рамках ініціативи “Один пояс, один шлях”.