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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Супруга президента Украины будет вести утреннюю гимнастику на телевидении

Киев • УНН

 • 10544 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко будет вести гимнастическую программу на телеканале “Украина”. Соответствующее сообщение размещено на странице программы “Утро с Украиной” в Facebook, передает УНН.

Супруга президента Украины будет вести утреннюю гимнастику на телевидении

“Марина Порошенко будет вести новую рубрику нашей программы — “В ритме спорта”, — говорится в сообщении.

При этом на странице программы размещен промо-ролик. На видео М.Порошенко демонстрирует гимнастические упражнения.

Утреннее шоу с первой леди стартует 15 мая.

Как сообщал УНН, 24 апреля М.Порошенко приняла участие в открытии “Недели китайско-украинского культурного обмена” в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.

Украинские Национальные Новости

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