Супруга президента Украины будет вести утреннюю гимнастику на телевидении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Супруга Президента Украины Марина Порошенко будет вести гимнастическую программу на телеканале “Украина”. Соответствующее сообщение размещено на странице программы “Утро с Украиной” в Facebook, передает УНН.
“Марина Порошенко будет вести новую рубрику нашей программы — “В ритме спорта”, — говорится в сообщении.
При этом на странице программы размещен промо-ролик. На видео М.Порошенко демонстрирует гимнастические упражнения.
Утреннее шоу с первой леди стартует 15 мая.
Как сообщал УНН, 24 апреля М.Порошенко приняла участие в открытии “Недели китайско-украинского культурного обмена” в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.