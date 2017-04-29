Супруга президента Украины будет вести утреннюю гимнастику на телевидении

“Марина Порошенко будет вести новую рубрику нашей программы — “В ритме спорта”, — говорится в сообщении.

При этом на странице программы размещен промо-ролик. На видео М.Порошенко демонстрирует гимнастические упражнения.

Утреннее шоу с первой леди стартует 15 мая.

Как сообщал УНН, 24 апреля М.Порошенко приняла участие в открытии “Недели китайско-украинского культурного обмена” в рамках инициативы “Один пояс, один путь”.