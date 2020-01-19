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Дружина Макрона в інтерв'ю сказала, що "він багатьом видається зарозумілим"

Київ • УНН

 • 29542 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Перша леді Франції Бріжит Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 сказала, що її чоловік Емманюель Макрон дійсно може іноді здаватися зарозумілим і відірваним від реальності. Про це в суботу повідомила британська газета The Times, передає УНН.

Дружина Макрона в інтерв'ю сказала, що "він багатьом видається зарозумілим"

Дружина президента припустила, що причиною деякої його самовпевненості можуть бути великі пізнання, але не стала заперечувати наявність проблеми.

“Я не кажу, що цього не існує — раз є таке уявлення і його поділяють кілька людей, значить, щось тут є... Ми обговорювали це, але мені не вдалося визначити, що викликає (таке враження)... Можливо , щось в його манерах не подобається людям”, — сказала Бріжит Макрон. Вона зізналася, що іноді їй доводиться поправляти чоловіка, коли він говорить щось нетактовне.

“Часом спонтанно сказані фрази наносять удар по нашому образу, і тоді вже занадто пізно”, — додала перша леді.

Раніше французька газета Les Echos повідомляла, що рівень довіри до французького лідера в січні виріс на 2% і склав 32%. Як зазначає The Sunday Times, рейтинг Макрона був невисоким протягом усього часу його правління.

Як писав УНН, восени бразильський міністр слідом за президентом назвав дружину Макрона “потворною”.

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