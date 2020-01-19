Дружина Макрона в інтерв'ю сказала, що "він багатьом видається зарозумілим"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Перша леді Франції Бріжит Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 сказала, що її чоловік Емманюель Макрон дійсно може іноді здаватися зарозумілим і відірваним від реальності. Про це в суботу повідомила британська газета The Times, передає УНН.
Дружина президента припустила, що причиною деякої його самовпевненості можуть бути великі пізнання, але не стала заперечувати наявність проблеми.
“Я не кажу, що цього не існує — раз є таке уявлення і його поділяють кілька людей, значить, щось тут є... Ми обговорювали це, але мені не вдалося визначити, що викликає (таке враження)... Можливо , щось в його манерах не подобається людям”, — сказала Бріжит Макрон. Вона зізналася, що іноді їй доводиться поправляти чоловіка, коли він говорить щось нетактовне.
“Часом спонтанно сказані фрази наносять удар по нашому образу, і тоді вже занадто пізно”, — додала перша леді.
Раніше французька газета Les Echos повідомляла, що рівень довіри до французького лідера в січні виріс на 2% і склав 32%. Як зазначає The Sunday Times, рейтинг Макрона був невисоким протягом усього часу його правління.
Як писав УНН, восени бразильський міністр слідом за президентом назвав дружину Макрона “потворною”.