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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Жена Макрона в интервью сказала, что "он многим кажется высокомерным"

Киев • УНН

 • 29542 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Первая леди Франции Брижит Макрон в интервью телеканалу TF1 сказала, что ее супруг Эмманюэль Макрон действительно может иногда казаться высокомерным и оторванным от реальности. Об этом в субботу сообщила британская газета The Times, передает УНН.

Жена Макрона в интервью сказала, что "он многим кажется высокомерным"

Жена президента предположила, что причиной некоторой его самоуверенности могут быть большие познания, но не стала отрицать наличие проблемы.

“Я не говорю, что этого не существует — раз есть такое представление и его разделяют несколько человек, значит, что-то здесь есть... Мы обсуждали это, но мне не удалось определить, что вызывает (такое впечатление)... Возможно, что-то в его манерах не нравится людям”, — сказала Брижит Макрон. Она призналась, что иногда ей приходится поправлять супруга, когда он говорит что-то бестактное.

“Временами спонтанно сказанные фразы наносят удар по нашему образу, и тогда уже слишком поздно”, — добавила первая леди.

Ранее французская газета Les Echos сообщала, что уровень доверия к французскому лидеру в январе вырос на 2% и составил 32%. Как отмечает The Sunday Times, рейтинг Макрона был невысоким на протяжении всего времени его правления.

Как писал УНН, осенью бразильский министр вслед за президентом назвал жену Макрона “уродливой”.

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