Дружина екснардепа Дейдея повідомила про його смерть
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Дарина Дейдей повідомила про смерть свого чоловіка та колишнього народного депутата Євгена Дейдея. Наразі немає офіційної інформації щодо його загибелі, пише УНН.
Цитата
"Мій Євген Дейдей, я дуже люблю тебе. Ти ж присягався бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті й назавжди залишуся твоєю дружиною", – написала Дарина Дейдей у своєму Instagram.
Під повідомленням люди пишуть слова співчуття.
Жодної іншої інформації немає.
Довідково
У 2014 році Євген Дейдей став координатором батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.