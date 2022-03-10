Дружина екснардепа Дейдея повідомила про його смерть

Цитата

"Мій Євген Дейдей, я дуже люблю тебе. Ти ж присягався бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті й назавжди залишуся твоєю дружиною", – написала Дарина Дейдей у своєму Instagram.

Під повідомленням люди пишуть слова співчуття.

Жодної іншої інформації немає.

Довідково

У 2014 році Євген Дейдей став координатором батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.