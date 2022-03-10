Жена экс-нардепа Дейдея сообщила о его смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Дарина Дейдей сообщила о смерти своего мужа и бывшего народного депутата Евгения Дейдея. Пока нет официальной информации о его гибели, пишет УНН.
Цитата
"Мой Евгений Дейдей, я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", - написала Дарина Дейдей в своем Instagram.
Под сообщением люди пишут соболезнования.
Никакой другой информации нет.
Справочно
В 2014 году Евгений Дейдей стал координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.