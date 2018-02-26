Дружина Авакова в минулому році заробила в 57 разів більше за чоловіка

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 2017 році задекларував 1 082 323 гривень доходів, а його дружина - 56 976 679 гривень за 2017 рік, повідомляє УНН з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Основну частину доходів дружина Авакова отримала від відчуження цінних паперів.

Як зазначається, з суми доходів міністра 710 099 гривень склала його заробітна плата в міністерстві, 76 800 гривень — роялті від “Видавництво “Фоліо”, 295 424 — відсотки в Ощадбанку.

Дружина Авакова отримала 291 692 гривні зарплати в ПАТ Інвестор, 567 989 гривень відсотків в Ощадбанку, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав на користь Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) склав 55 812 874 гривні, зарплата за сумісництвом в Avitalia s.r.l. (Італія) — 304 124 гривні.

На рахунках у Державному експортно-імпортному банку в міністра 940 682 гривні, в “Ощадбанку” — 424 794 гривні, 182 899 доларів, у його дружини-3 373 євро, 1 191 754 гривні, 231 479 доларів.

Ще 1 953 693 доларів Інна Авакова зберігає в “Райффайзен Банк Аваль”, 1 459 960 євро — в Banca Popolare del Frusinate (Італія).

Міністр має 200 тис гривень в дорогоцінних металах, 25 тис гривень, 10 тис доларів, 60,2 тис євро, 1,9 тис канадських доларів, 96 тис японських йен готівкових коштів.

У його дружини — 35 тис доларів, 140 тис гривень, 21 тис євро готівки.

Зобов’язання Інни Авакової за договором купівлі-продажу частки у ТОВ Астра-Фінанс склали 5 051 600 гривень на користь ТОВ Новини-ТВ.

Також зазначено, що Аваков задекларував 148 тис. Євро дивідендів за рішенням загальних зборів своєї італійської компанії Avitalia s.r.l від 14 жовтня 2016 року, які не пройшли за рахунками нарахування і не були виплачені в 2016 році.

Він задекларував авторське право на книгу “Ленін з нами?” російською, українською та англійською мовою.

Нагадаємо, народний депутат Денис Дзензерський позичив у банках і не вказав у декларації понад 3 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Національне агентство із запобігання корупції.

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