Дружина Авакова в минулому році заробила в 57 разів більше за чоловіка

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 2017 році задекларував 1 082 323 гривень доходів, а його дружина - 56 976 679 гривень за 2017 рік, повідомляє УНН з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.