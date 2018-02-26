Жена Авакова в прошлом году заработала в 57 раз больше мужа

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2017 году задекларировал 1 082 323 гривен доходов, а его жена - 56 976 679 гривен за 2017 год, сообщает УНН со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.