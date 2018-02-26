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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60109 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 72655 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106367 просмотра

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Жена Авакова в прошлом году заработала в 57 раз больше мужа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2017 году задекларировал 1 082 323 гривен доходов, а его жена - 56 976 679 гривен за 2017 год, сообщает УНН со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Основную часть доходов жена Авакова получила от отчуждения ценных бумаг.

Как отмечается, с суммы доходов министра 710099 гривен составила его заработная плата в министерстве, 76800 гривен — роялти от “Издательство “Фолио”, 295424 — проценты в Сбербанке.

Жена Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО Инвестор, 567989 гривен процентов в Сбербанке, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) составил 55812874 гривны, зарплата по совместительству в Avitalia srl (Италия) — 304 124 гривны.

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940682 гривны, в “Ощадбанке” — 424794 гривны, 182899 долларов, у его жены-3373 евро, 1191754 гривны, 231479 долларов.

Еще 1953693 долларов Инна Авакова сохраняет в “Райффайзен Банк Аваль”, 1459960 евро — в Banca Popolare del Frusinate (Италия).

Министр имеет 200 тыс гривен в драгоценных металлах, 25 тыс гривен, 10 тыс долларов, 60,2 тыс евро, 1,9 тыс канадских долларов, 96 тыс японских йен наличных средств.

У его жены — 35 тыс долларов, 140 тыс гривен, 21 тыс евро наличности.

Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли в ООО Астра-Финанс составили 5051600 гривен в пользу ООО Новости-ТВ.

Также отмечено, что Аваков задекларировал 148 тыс. Евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia srl ​​от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.

Он задекларировал авторское право на книгу “Ленин с нами?” Русской, украинском и английском языках.

Напомним, народный депутат Денис Дзензерский занял в банках и не указал в декларации более 3 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции.

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