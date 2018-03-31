Ще одному росіянину висунуто звинувачення у справі про заворушення на Євро-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Ще одному росіянину висунуто звинувачення у справі про причетність до безладів під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2016 року у Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.
За відомостями агентства, мова йде про російського вболівальника Михайла Івкіна, який був взятий під варту в Марселі 22 березня. Слідчі судді пред’явили йому звинувачення в умисних насильницьких діях під час зіткнень уболівальників. Унаслідок цього, як зазначає AFP, один з англійських фанатів отримав серйозні каліцтва.
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Нагадаємо, 21 лютого був затриманий громадянин Росії, проти якого у Франції було порушено кримінальну справу через сутички між уболівальниками на чемпіонаті Європи з футболу 2016 року.
Під час групового етапу чемпіонату Європи відбулися заворушення за участю фанатів. Найбільший резонанс отримали погроми в Марселі перед матчем між збірними Англії та Росії, в яких брали участь уболівальники обох команд. Тоді 20 осіб були видворені з Франції, троє росіян були засуджені до тюремних термінів від одного до двох років.