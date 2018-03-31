Ещё одному россиянину предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Евро-2016

По сведениям агентства, речь идет о российском болельщике Михаиле Ивкине, который был взят под стражу в Марселе 22 марта. Следственные судьи предъявили ему обвинения в умышленных насильственных действиях во время столкновений болельщиков. В результате, как отмечает AFP, один из английских фанатов получил серьезные увечья.

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Напомним, 21 февраля был задержан гражданин России, против которого во Франции было возбуждено уголовное дело из-за столкновений между болельщиками на чемпионате Европы по футболу 2016 года.

Во время группового этапа чемпионата Европы произошли беспорядки с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых принимали участие болельщики обеих команд. Тогда 20 человек были выдворены из Франции, трое россиян были приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет.