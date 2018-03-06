Другого підозрюваного у підпалі угорського товариства в Ужгороді взяли під варту

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 6 березня. УНН. Щойно рішенням Ужгородського міськрайонного суду мешканцю Кропивницького Володимиру Кондратенку, підозрюваному у підпалі Товариства угорської культури Закарпаття, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

В.Кондратенко підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194 і ч. 2 ст. 258, які вважаються тяжкими і особливо тяжкими. Врахувавши це, суд задовольнив вимогу слідчого і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без призначення застави.

Водночас, за словами В.Кондратенка, він не вчиняв протиправних дій і опинився 27 лютого (коли стався підпал - ред.) на Закарпатті випадково.

"Я приїхав на Закарпаття на запрошення Білобородька (другий підозрюваний - ред.), з яким свого часу ніс військову службу в АТО. Планувалося, що на Закарпатті ми відзначимо вихід сослуживця на пенсію. Під час відпочинку мені стало погано, і ми звернулися до лікарні у м.Мукачево. Там мені надали допомогу, зокрема були застосовані медикаменти. Після цього я заснув, а отямився, коли ми вже залишили територію Закарпатської області. Про мету свого перебування на Закарпатті Білобородько мені не повідомляв, а людину, з якою той там зустрічався, я не знаю...", - зазначив В. Кондратенко.

Під час судового засідання захист озвучив інформацію, що кропивничанин В.Кондратенко є учасником АТО, де отримав інвалідність ІІ групи. Відтак захист наполягав на запобіжному заході у вигляді домашнього арешту, а також заперечував проти застосування до підозрюваного ст. 258 ККУ, тобто терористичний акт. "В умовах слідчого ізолятору Кондратенко не зможе отримувати належну медичну допомогу, на яку потребує з огляду на його стан здоров'я...", - наголосив адвокат підозрюваного. Однак ці аргументи суд не врахував.

Нагадаємо, що 27 лютого у центрі Ужгорода невідомі підпалили будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. 4 березня у ході спецоперації Нацполіції та СБУ були затримані причетні до підпалу двоє мешканців Кропивницького. Організатор – мешканець Придністров′я – зараз перебуває у розшуку. Сьогодні кропивничан (обидва військові) було взято під варту до 2 травня 2018 року.

Як раніше повідомляв УНН, двом полякам склали повідомлення про підозру  в підпалі угорського товариства в Ужгороді.

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