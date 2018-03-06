Второго подозреваемого в поджоге венгерского общества в Ужгороде взяли под стражу

В.Кондратенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 258, которые считаются тяжкими и особо тяжкими. Учтя это, суд удовлетворил требование следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога.

Однако, по словам В.Кондратенко, он не совершал противоправных действий и оказался 27 февраля (когда произошел поджог - ред.) на Закарпатье случайно.

"Я приехал на Закарпатье по приглашению Билобородька (второй подозреваемый - ред.), с которым в свое время нес военную службу в АТО. Планировалось, что на Закарпатье мы отметим выход сослуживца на пенсию. Во время отдыха мне стало плохо, и мы обратились в больницу в Мукачево. Там мне оказали помощь, в частности были применены медикаменты. После этого я заснул, а пришел в себя, когда мы покинули территорию Закарпатской области. О цели своего пребывания на Закарпатье Белобородько мне не сообщал, а человека, с которым тот там встречался , я не знаю...", - отметил Кондратенко.

Во время судебного заседания защита озвучил информацию, кропивничанин В.Кондратенко является участником АТО, где получил инвалидность II группы. Поэтому защита настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста, а также возражала против применения к подозреваемому ст. 258 УК, то есть террористический акт.

"В условиях следственного изолятора Кондратенко не сможет получать надлежащую медицинскую помощь, на которую требует учитывая его состояние здоровья...", - подчеркнул адвокат подозреваемого. Однако эти аргументы суд не учел.

Напомним, что 27 февраля в центре Ужгорода неизвестные подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого. Организатор - житель Приднестровья - сейчас находится в розыске. Сегодня кропивничане (оба военные) были взяты под стражу до 2 мая 2018 года.

Как ранее сообщал УНН, двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде.