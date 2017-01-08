Другий вибух за день стався у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На ринку у Багдаді терорист-смертник підірвав себе, внаслідок чого загинуло щонайменше 7 осіб і більше десятка отримало травми, передає УНН з посилання на Reuters.
Зазначається, що в результаті вибуху загинуло щонайменше 7 осіб і більше десятка отримало травми.
Нагадаємо, що це вже другий за сьогодні вибух в Багдаді.
Раніше на ринку вибухнув автомобіль, в результаті чого померло 13 осіб і близько 50 зазнали поранення.
За цей вибух “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність.