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Второй взрыв за день произошел в Багдаде

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 января. УНН. На рынке в Багдаде террорист-смертник подорвал себя, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек и более десятка получили травмы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате взрыва погибло неменее 7 человек и более десятка получили травмы.

Напомним, что это уже второй за сегодня взрыв в Багдаде.

Ранее на рынке взорвался автомобиль, в результате чего погибло 13 человек и около 50 получили ранения.

За это взрыв "Исламское государство" взяло на себя ответственность .

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