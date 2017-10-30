Другий тур місцевих виборів відбувся в Македонії

За даними виборчої комісії, явка виборців за дві години до закриття дільниць склала майже 44 відсотки, нижче, ніж у першому турі - 49 відсотків.

Неурядові організації, що спостерігали за вибори, повідомили про незначну кількість порушень.

Партія "Соціал-демократичний союз Македонії" (SDSM) прем'єр-міністра Зорана Заева виграла в першому турі у 37 муніципалітетах, тоді як "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-DPMNE) виграла тільки в трьох сільських районах недалеко від столиці Скоп'є.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулись вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді.