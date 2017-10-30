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Другий тур місцевих виборів відбувся в Македонії

Другий тур місцевих виборів відбувся в Македонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Македонії в неділю, 29 жовтня, відбувся другий тур місцевих виборів, голосування проходило в 35 великих містах, містечках і районах 81 муніципалітету, а також в столиці Скоп'є. Решта громадян мали можливість вибрати мерів в першому турі 15 жовтня, коли кандидати подолали 50-відсотковий поріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

За даними виборчої комісії, явка виборців за дві години до закриття дільниць склала майже 44 відсотки, нижче, ніж у першому турі - 49 відсотків.

Неурядові організації, що спостерігали за вибори, повідомили про незначну кількість порушень.

Партія "Соціал-демократичний союз Македонії" (SDSM) прем'єр-міністра Зорана Заева виграла в першому турі у 37 муніципалітетах, тоді як "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-DPMNE) виграла тільки в трьох сільських районах недалеко від столиці Скоп'є.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулись вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді.

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