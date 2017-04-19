Другий сезон вікторини “Лотереї: Всесвітня історія” добігає кінця
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. 18 квітня, стартувала фінальна хвиля вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Так, за даними "М.С.Л.", під час фінальної хвилі вікторини буде визначено переможця третього тижня. Також визначиться суперпризер, який отримає головний приз конкурсу – подорож до Європи.
У "М.С.Л." також розповіли, що переможцем другого тижня стала Анастасія Зайвенко, яка відповіла правильно на три запитання вікторини.
У компанії закликали долучатися до участі у фінальній хвилі вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”.
"Це останній шанс виграти завдяки своїм всебічним знанням приємний подарунок у вигляді сертифікату на яскраві емоції сумою 1 тис. гривень та суперприз місяця – європейське турне на тиждень для однієї особи у країни, де лотереї в пошані", - розповіли у компанії.
З умовами вікторини можна ознайомитися у розділі новин на сайті оператора державних лотерей “М.С.Л.”.