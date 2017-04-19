Второй сезон викторины "Лотереи: Всемирная история" подходит к концу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. 18 апреля, стартовала финальная волна викторины "Лотереи: Всемирная история". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Так, по данным “М.С.Л.”, во время финальной волны викторины будет определен победитель третьей недели. Также определится суперпризер, который получит главный приз конкурса — путешествие в Европу.
В “М.С.Л.” также рассказали, что победителем второй недели стала Анастасия Зайвенко, которая ответила правильно на три вопроса викторины.
В компании призвали участвовать в участии в финальной волны викторины “Лотереи: Всемирная история”.
“Это последний шанс выиграть благодаря своим всесторонним знанием приятный подарок в виде сертификата на яркие эмоции суммой 1 тыс. гривен и суперприз месяца — европейское турне в неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете”, — рассказали в компании.
С условиями викторины можно ознакомиться в разделе новостей на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л.".