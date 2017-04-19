Второй сезон викторины "Лотереи: Всемирная история" подходит к концу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19904 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80048 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140875 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111077 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112949 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110174 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102481 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106451 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103120 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149972 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Второй сезон викторины "Лотереи: Всемирная история" подходит к концу

Второй сезон викторины "Лотереи: Всемирная история" подходит к концу

Киев  •  УНН

 • 6463 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. 18 апреля, стартовала финальная волна викторины "Лотереи: Всемирная история". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Так, по данным “М.С.Л.”, во время финальной волны викторины будет определен победитель третьей недели. Также определится суперпризер, который получит главный приз конкурса — путешествие в Европу.

В “М.С.Л.” также рассказали, что победителем второй недели стала Анастасия Зайвенко, которая ответила правильно на три вопроса викторины.

В компании призвали участвовать в участии в финальной волны викторины “Лотереи: Всемирная история”.

“Это последний шанс выиграть благодаря своим всесторонним знанием приятный подарок в виде сертификата на яркие эмоции суммой 1 тыс. гривен и суперприз месяца — европейское турне в неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете”, — рассказали в компании.

С условиями викторины можно ознакомиться в разделе новостей на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

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