Второй сезон викторины "Лотереи: Всемирная история" подходит к концу

Так, по данным “М.С.Л.”, во время финальной волны викторины будет определен победитель третьей недели. Также определится суперпризер, который получит главный приз конкурса — путешествие в Европу.

В “М.С.Л.” также рассказали, что победителем второй недели стала Анастасия Зайвенко, которая ответила правильно на три вопроса викторины.

В компании призвали участвовать в участии в финальной волны викторины “Лотереи: Всемирная история”.

“Это последний шанс выиграть благодаря своим всесторонним знанием приятный подарок в виде сертификата на яркие эмоции суммой 1 тыс. гривен и суперприз месяца — европейское турне в неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете”, — рассказали в компании.

С условиями викторины можно ознакомиться в разделе новостей на сайте оператора государственных лотерей "М.С.Л.".