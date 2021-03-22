Другий етап вакцинації від COVID-19: Степанов розповів, хто отримає щеплення

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“З 22 березня 2021 року в Україні розпочинається чергова ланка другого етапу вакцинації. До організації щеплень, окрім мобільних бригад, додаються ще стаціонарні пункти щеплень в кількості 565 одиниць”, — сказав Степанов.

Деталі

Згідно з дорожньою картою вакцинації, щеплення відбуваються в 5 етапів, нагадав міністр. На першому відбувалося щеплення людей з критичним ризиком інфікування та розвитку хвороби, а також тих, які виконують критичні функції по боротьбі з пандемією. Передусім - це медики лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19, медики з інфекційних відділень, військові ООС.

“На другому етапі розпочалася вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку коронавірусної хвороби. У тому числі це решта медичних працівників, які працюють не лише у відділеннях, надаючи допомогу хворим на COVID-19. З цього тижня ми переходимо до наступного кроку у рамках другого етапу вакцинації — це імунізація сімейних лікарів”, — сказав він.

Степанов заявив, що згодом, з прибуттям нових вакцин, до них доєднаються працівники соціальної сфери та системи громадського здоров’я, а також люди старші за 80 років.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

За інформацією МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 111 тисяч людей, з них 2,7 тисячі щеплень за добу. Записалися у чергу на вакцинацію майже 310 тисяч українців.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.