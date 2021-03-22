Второй этап вакцинации от COVID-19: Степанов рассказал, кто получит прививки

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"С 22 марта 2021 года в Украине начинается очередное звено второго этапа вакцинации. К организации прививок, кроме мобильных бригад, добавляются еще стационарные пункты прививок в количестве 565 единиц", - сказал Степанов.

Детали

Согласно дорожной карте вакцинации, она проходит в 5 этапов, напомнил министр. На первом делали прививки людям с критическим риском инфицирования и развития болезни, а также тем, кто выполняет критические функции по борьбе с пандемией. Прежде всего - это медики больниц, оказывающих помощь больным COVID-19, медики из инфекционных отделений, военные ООС.

"На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования и развития коронавирусной болезни. В том числе это остальные медицинские работники, которые работают не только в отделениях, оказывающих помощь больным COVID-19. С этой недели мы переходим к следующему шагу в рамках второго этапа вакцинации - это иммунизация семейных врачей", - сказал он.

Степанов заявил, что со временем, с прибытием новых вакцин, к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, а также люди старше 80 лет.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

По информации Минздрава, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 111 тысяч человек, из них 2,7 тысячи прививок за сутки. Записались в очередь на вакцинацию почти 310 тысяч украинцев.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.