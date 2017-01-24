Другий день поспіль у "Хітроу" скасували близько 100 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Близько 100 рейсів скасовують в міжнародному аеропорту "Хітроу" в Лондоні другий день поспіль через туман, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зокрема, скасовано один рейс у Гетвіку, в той час як аеоропрти Саутгемптона, Станстеда і Едінбурга закликали пасажирів перевіряти рейси.
Попередження про туман і ожеледицю поширили на Уельс, Мідлендс і південну Англію.
"Жовтий рівень" попередження від метеобюро діє до ранку середи.
Нагадаємо, у лондонському аеропорту "Хітроу" скасовано близько 100 рейсів через туман.