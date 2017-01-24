Второй день подряд в "Хитроу" отменили около 100 авиарейсов

В частности, отменен один рейс в Гэтвике, в то время как аэропорты Саутгемптона, Станстеда и Эдинбурга призвали пассажиров проверять рейсы.

Предупреждение о тумане и гололеде распространили на Уэльс, Мидлендс и южную Англию.

"Желтый уровень" предупреждения от метеобюро действует до утра среды.

Напомним, в лондонском аэропорту "Хитроу" отменены около 100 рейсов из-за тумана.