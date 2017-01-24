Второй день подряд в "Хитроу" отменили около 100 авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Около 100 рейсов отменяют в международном аэропорту "Хитроу" в Лондоне второй день подряд из-за тумана, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В частности, отменен один рейс в Гэтвике, в то время как аэропорты Саутгемптона, Станстеда и Эдинбурга призвали пассажиров проверять рейсы.
Предупреждение о тумане и гололеде распространили на Уэльс, Мидлендс и южную Англию.
"Желтый уровень" предупреждения от метеобюро действует до утра среды.
Напомним, в лондонском аэропорту "Хитроу" отменены около 100 рейсов из-за тумана.