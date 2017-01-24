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Второй день подряд в "Хитроу" отменили около 100 авиарейсов

Киев • УНН

 • 6309 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Около 100 рейсов отменяют в международном аэропорту "Хитроу" в Лондоне второй день подряд из-за тумана, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В частности, отменен один рейс в Гэтвике, в то время как аэропорты Саутгемптона, Станстеда и Эдинбурга призвали пассажиров проверять рейсы.

Предупреждение о тумане и гололеде распространили на Уэльс, Мидлендс и южную Англию.

"Желтый уровень" предупреждения от метеобюро действует до утра среды.

Напомним, в лондонском аэропорту "Хитроу" отменены около 100 рейсов из-за тумана.

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