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Друга відеоконференція лідерів G20 була відкладена через розбіжності між Китаєм і США - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Друга відеоконференція за участю лідерів країн "Великої двадцятки" (G20), яка могла відбутися в п'ятницю, була скасована через розбіжності між Китаєм і США з приводу ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це в суботу повідомила гонконгська газета South China Morning Post з посиланням на джерело, яке брало участь в підготовці до цього заходу, передає УНН.

За даними видання, США наполягали на тому, щоб ВООЗ відзвітувала про свої ранні дії в боротьбі зі спалахом COVID-19, яка почалася на території Китаю і вилилася в пандемію. Однак Пекін категорично відмовлявся обговорювати пропозицію Вашингтона розслідувати діяльність організації.

"Таким чином, конференція була відкладена в останній момент", - стверджує джерело. Він не виключив, що такий саміт все ж відбудеться в найближчому майбутньому, якщо сторони дійдуть компромісу і домовляться щодо формулювань, що стосуються ВОЗ, в підсумковому комюніке.

Плани проведення відеоконференції, в якій планували взяти участь голова КНР Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп, не були анонсовані Саудівською Аравією, яка головує в G20. Як зазначає газета, секретаріат "двадцятки" у відповідь на запити поки не дав коментарі з приводу цього заходу.

Перший саміт лідерів G20 в форматі відеоконференції відбувся 26 березня. Його учасники домовилися виділити 5 трлн доларів для стабілізації світової економіки в умовах пандемії.

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