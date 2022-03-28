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Друга пивна компанія повністю йде з рф: заяву зробила Carlsberg

Київ • УНН

 • 104595 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Данська пивоварна компанія Carlsberg Group заявила, що йде з рф, услідом за Heineken, пише УНН з посиланням на заяву компанії.

Друга пивна компанія повністю йде з рф: заяву зробила Carlsberg

Цитата

"9 березня ми оголосили про стратегічний перегляд присутності Carlsberg Group у росії. Грунтуючись на цьому огляді, ми ухвалили важке і невідкладне рішення досягти повного продажу нашого бізнесу в росії, що ми вважаємо за правильне в нинішніх умовах. Після завершення ми не матимемо присутності в росії", - йдеться у заяві компанії.

"Війна в Україні та ескалація гуманітарної кризи та кризи біженців шокують усіх нас. Ми продовжуємо рішуче засуджувати російське вторгнення, яке призвело до великої кількості людських жертв, руйнувань і людських трагедій", - зауважили при цьому у компанії.

Деталі

У результаті цього рішення, як вказано, бізнес пивної компанії у рф більше не включатиметься до доходу та операційного прибутку. "Ми глибоко шкодуємо про наслідки цього рішення для наших 8400 співробітників у росії", - додали у компанії.

Раніше

Міжнародна пивоварна корпорація Heineken заявила 28 березня, що залишає росію, пояснюючи, що бізнес "вже нежиттєздатний".

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