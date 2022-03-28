Вторая пивная компания полностью уходит из рф: заявление сделала Carlsberg

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"9 марта мы объявили о стратегическом пересмотре присутствия Carlsberg Group в россии. Основываясь на этом пересмотре, мы приняли трудное и безотлагательное решение достичь полной продажи нашего бизнеса в россии, что мы считаем правильным в нынешних условиях. После завершения мы не будем иметь присутствия в россии", - говорится в заявлении компании.

"Война в Украине и эскалация гуманитарного кризиса и кризиса беженцев шокируют всех нас. Мы продолжаем решительно осуждать российское вторжение, которое привело к большому количеству человеческих жертв, разрушениям и человеческим трагедиям", - отметили при этом в компании.

Детали

В результате этого решения, как указано, пивной бизнес компании в рф больше не будет включаться в доход и операционную прибыль. "Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8400 сотрудников в россии", - добавили в компании.

Ранее

Международная пивоваренная корпорация Heineken заявила 28 марта, что покидает россию, объясняя, что бизнес "уже нежизнеспособен".