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Вторая пивная компания полностью уходит из рф: заявление сделала Carlsberg

Киев • УНН

 • 104595 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Датская пивоваренная компания Carlsberg Group заявила, что уходит из рф, вслед за Heineken, пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Вторая пивная компания полностью уходит из рф: заявление сделала Carlsberg

Цитата

"9 марта мы объявили о стратегическом пересмотре присутствия Carlsberg Group в россии. Основываясь на этом пересмотре, мы приняли трудное и безотлагательное решение достичь полной продажи нашего бизнеса в россии, что мы считаем правильным в нынешних условиях. После завершения мы не будем иметь присутствия в россии", - говорится в заявлении компании.

"Война в Украине и эскалация гуманитарного кризиса и кризиса беженцев шокируют всех нас. Мы продолжаем решительно осуждать российское вторжение, которое привело к большому количеству человеческих жертв, разрушениям и человеческим трагедиям", - отметили при этом в компании.

Детали

В результате этого решения, как указано, пивной бизнес компании в рф больше не будет включаться в доход и операционную прибыль. "Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8400 сотрудников в россии", - добавили в компании.

Ранее

Международная пивоваренная корпорация Heineken заявила 28 марта, что покидает россию, объясняя, что бизнес "уже нежизнеспособен".

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