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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72152 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Друг та демократичний партнер": Джонсон зробив заяву перед відльотом до Києва

"Друг та демократичний партнер": Джонсон зробив заяву перед відльотом до Києва

Київ • УНН

 • 17040 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що відправляється до Києва для зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським на тлі занепокоєння з приводу загрози російського вторгнення, пише УНН.

Цитата:

"Сьогодні їду з візитом до Києва, щоб зустрітися із Президентом Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати", - написав Джонсон у Twitter.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, увечері він зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.

За даними Sky News, Джонсон вже вилетів до України приватним літаком. З ним було кілька журналістів.

Також очікується, що телефонна розмова Джонсона із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться вдень у середу, 2 лютого.

Окрім того, днями анонсувався і візит голови МЗС Сполученого Королівства. Утім, тричі вакцинована голова МЗС Великої Британії напередодні запланованого візиту до України повідомила, що заразилася коронавірусом.

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