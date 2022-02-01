"Друг та демократичний партнер": Джонсон зробив заяву перед відльотом до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що відправляється до Києва для зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським на тлі занепокоєння з приводу загрози російського вторгнення, пише УНН.
Цитата:
"Сьогодні їду з візитом до Києва, щоб зустрітися із Президентом Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне його зруйнувати", - написав Джонсон у Twitter.
Доповнення
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, увечері він зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.
За даними Sky News, Джонсон вже вилетів до України приватним літаком. З ним було кілька журналістів.
Також очікується, що телефонна розмова Джонсона із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться вдень у середу, 2 лютого.
Окрім того, днями анонсувався і візит голови МЗС Сполученого Королівства. Утім, тричі вакцинована голова МЗС Великої Британії напередодні запланованого візиту до України повідомила, що заразилася коронавірусом.