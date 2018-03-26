Друг Мавроді про його смерть: у нього були хронічні захворювання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Засновник акціонерного товариства "МММ" Сергій Мавроді, який помер на 63-му році життя, мав хронічні захворювання. Про це повідомив агентству "Москва" його помічник Олександр Власов, передає УНН.
"Факт смерті підтверджую. У нього були хронічні захворювання", - сказав він.
Нагадаємо, попередньою причиною смерті Сергія Мавроді міг стати серцевий напад, напередодні, 25 березня він був госпіталізований в 67-у міську лікарню, де помер вранці 26 березня.
Деякі ЗМІ повідомляють, що Мавроді стало погано на автобусній зупинці. Перехожий викликав йому "швидку допомогу", так як Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці.
Мавроді народився в 1955 році в Москві. У 1989 створив "МММ" - найбільшу в російській історії фінансову піраміду.
У 2003 році його затримали за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі, а пізніше засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Він вийшов на свободу в 2007 році. Потерпілими у справі визнали більш десяти тисяч чоловік. Загальний збиток від роботи акціонерного товариства оцінюють в більш ніж 110 мільйонів рублів.
У січні 2011 року Мавроді знову створив піраміду МММ-2011, яка звалилася через кілька місяців. Після цього він відкрив МММ-2012. У травні 2012 року проти Мавроді знову порушили кримінальну справу.