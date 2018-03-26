Друг Мавроді про його смерть: у нього були хронічні захворювання

"Факт смерті підтверджую. У нього були хронічні захворювання", - сказав він.

Нагадаємо, попередньою причиною смерті Сергія Мавроді міг стати серцевий напад, напередодні, 25 березня він був госпіталізований в 67-у міську лікарню, де помер вранці 26 березня.

Деякі ЗМІ повідомляють, що Мавроді стало погано на автобусній зупинці. Перехожий викликав йому "швидку допомогу", так як Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці.

Мавроді народився в 1955 році в Москві. У 1989 створив "МММ" - найбільшу в російській історії фінансову піраміду.

У 2003 році його затримали за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі, а пізніше засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Він вийшов на свободу в 2007 році. Потерпілими у справі визнали більш десяти тисяч чоловік. Загальний збиток від роботи акціонерного товариства оцінюють в більш ніж 110 мільйонів рублів.

У січні 2011 року Мавроді знову створив піраміду МММ-2011, яка звалилася через кілька місяців. Після цього він відкрив МММ-2012. У травні 2012 року проти Мавроді знову порушили кримінальну справу.