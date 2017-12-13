Дронов попросив викликати в суд швидку
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Співучасник смертельної ДТП у Харкові, водій Touareg Геннадій Дронов попросив викликати швидку допомогу на судове засідання, де слухається клопотання прокуратури про переобрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
Г.Дронов пояснив своє прохання тим, що, за його словами, він втратив свідомість, коли його доставили в приміщення суду.
Він поскаржився, що не їв п'ять днів і тому втратив свідомість.
"В організмі йде відторгнення їжі", - сказав Г.Дронов.
Як повідомляв УНН, Г.Дронова доставили до зали суду.
Нагадаємо, учасника смертельної ДТП у Харкові Г.Дронова взяли під варту 8 листопада.