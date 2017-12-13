Дронов попросил вызвать в суд скорую

Г.Дронов объяснил свою просьбу тем, что, по его словам, он потерял сознание, когда его доставили в здание суда.

Он пожаловался, что не ел пять дней и поэтому потерял сознание.

"В организме идет отторжение пищи", - сказал Г.Дронов.

Как сообщал УНН, 13 декабря Г.Дронова доставили в зал суда.

Напомним, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября.