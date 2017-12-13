Дронов попросил вызвать в суд скорую
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Соучастник смертельного ДТП в Харькове, водитель Touareg Геннадий Дронов попросил вызвать скорую помощь на судебное заседание, где слушается ходатайство прокуратуры о переизбрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Г.Дронов объяснил свою просьбу тем, что, по его словам, он потерял сознание, когда его доставили в здание суда.
Он пожаловался, что не ел пять дней и поэтому потерял сознание.
"В организме идет отторжение пищи", - сказал Г.Дронов.
Как сообщал УНН, 13 декабря Г.Дронова доставили в зал суда.
Напомним, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября.