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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Драматичне протистояння у півфіналі Євро-2022 з футзалу: Україна поступилась Росії

Драматичне протистояння у півфіналі Євро-2022 з футзалу: Україна поступилась Росії

Київ • УНН

 • 24699 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збірна України з футзалу поступилась збірній Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу з рахунком 2:3, передає УНН.

Деталі

Гра була драматичною та дуже напруженою. У першому таймі рахунок відкрили росіяни, українці зрівняли, але перед перервою команді РФ вдалось забити ще один гол.

Після перерви збірна Росії попри потужну гру українців забила третій гол. За 5 хвилин до завершення матчу українці забивають другий гол.

Останні дві хвилини стали найзапеклішими у всьому протистоянні - українці атакували і втратили щонайменше дві можливості забити супернику.

Завершився матч із рахунокм 3:2 на користь росіян.

Додамо, що фани неабияк підтримували збірну України. У залі лунали всі відомі кричалки. Не обійшлось без "Путін - х**ло" та "Хто не скаче - той москаль".

Крім того уболівальники нагадали усім, що "Крим - це Україна".

Додамо

6 лютого збірна України зіграє у матчі за 3-тє місце.

Нагадаємо

Українська команда вийшла у півфінал уперше за 17 років. 

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