Драматичне протистояння у півфіналі Євро-2022 з футзалу: Україна поступилась Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Збірна України з футзалу поступилась збірній Росії у півфіналі Євро-2022 з футзалу з рахунком 2:3, передає УНН.
Деталі
Гра була драматичною та дуже напруженою. У першому таймі рахунок відкрили росіяни, українці зрівняли, але перед перервою команді РФ вдалось забити ще один гол.
Після перерви збірна Росії попри потужну гру українців забила третій гол. За 5 хвилин до завершення матчу українці забивають другий гол.
Останні дві хвилини стали найзапеклішими у всьому протистоянні - українці атакували і втратили щонайменше дві можливості забити супернику.
Завершився матч із рахунокм 3:2 на користь росіян.
Додамо, що фани неабияк підтримували збірну України. У залі лунали всі відомі кричалки. Не обійшлось без "Путін - х**ло" та "Хто не скаче - той москаль".
Крім того уболівальники нагадали усім, що "Крим - це Україна".
Додамо
6 лютого збірна України зіграє у матчі за 3-тє місце.
Нагадаємо
Українська команда вийшла у півфінал уперше за 17 років.