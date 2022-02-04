Драматическое противостояние в полуфинале Евро-2022 по футзалу: Украина уступила России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сборная Украины по футзалу уступила сборной России в полуфинале Евро-2022 по футзалу со счетом 2:3, передает УНН.
Детали
Игра была драматичной и напряженной. В первом тайме счет открыли россияне, украинцы сравняли, но перед перерывом команде РФ удалось забить еще один гол.
После перерыва сборная России, несмотря на мощную игру украинцев, забила третий гол. За 5 минут до завершения матча украинцы забивают второй гол.
Последние две минуты стали самыми ожесточенными во всем противостоянии - украинцы атаковали и потеряли по меньшей мере две возможности забить сопернику.
Завершился матч со счетом 3:2 в пользу россиян.
Добавим, что фаны сильно поддерживали сборную Украины. В зале раздавались все известные кричалки. Не обошлось без "Путин - х**ло" и "Кто не скачет - тот москаль".
Кроме того болельщики напомнили всем, что "Крым - это Украина".
Добавим
6 Февраля сборная Украины сыграет в матче за 3-е место.
Напомним
Украинская команда вышла в полуфинал впервые за 17 лет.