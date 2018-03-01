Драма про війну на Донбасі із Ванессою Параді: у прокат вийшов фільм "Іній"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Драму про війну на Донбасі “Іній” литовського режисера Шарунаса Бартаса відсьогодні можна подивитись майже у всіх кінотеатрах України, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку картини у Facebook.
“Іній” знято у копродукції Литви, Франції, України і Польщі за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Сюжет картини розповідає про молодого литовця Рокаса, який разом із дівчиною Інгою перевозить гуманітарний вантаж із Литви до України.
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Прем’єра фільму відбулася ще на Каннському фестивалі, у травні минулого року. Крім того, “Іній” після цього бачив світ у грудні минулого року в кінотеатрі “Жовтень” на обмеженому прокаті і на Одеському міжнародному кінофестивалі в липні 2017-го.
Додамо, що у драмі "Іній" також знялась французька актриса Ванесса Параді.