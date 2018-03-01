Драма о войне на Донбассе с Ванессой Паради: в прокат вышел фильм "Иней"

"Иней" снят в копродукции Литвы, Франции, Украины и Польши при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Сюжет картины рассказывает о молодом литовце Рокасе, который вместе с девушкой Ингой перевозит гуманитарный груз с Литвы в Украину.

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Премьера фильма состоялась еще на Каннском фестивале, в мае прошлого года. Кроме того, "Иней" после этого увидел свет в декабре прошлого года в кинотеатре "Жовтень" на ограниченном прокате и на Одесском международном кинофестивале в июле 2017 года.

Добавим, что в драме "Иней" также снялась французская актриса Ванесса Паради.