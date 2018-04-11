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Dragon Capital отримала дозвіл на купівлю великого виробника м'яса індички

Dragon Capital отримала дозвіл на купівлю великого виробника м'яса індички

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив Dragon Capital придбати частку в UPG Food Holdings Limited, яка володіє великою компанією з виробництва м'яса індички, передає УНН.

Dragon Capital укладе угоду через NUF Equity Investments Limited, у результаті чого доведе свою частку голосів у вищому органі управління компанії до 50%.

Бенефіціари UPG Food Holdings Limited - Володимир і Юлія Дутчак. У структуру холдингу входить компанія "УПГ-Інвест" - найбільший виробник м'яса індички.

За словами В.Дутчака, компанія стартувала з мінімальних потужностей на площі всього 2 тис. квадратних метрів. Через 15 років до складу "УПГ-Інвест" увійшли вісім птахофабрик, комбікормовий завод, цех забою, переробки, інфраструктура для дистрибуції. Компанія має амбітні плани, але для їх реалізації потрібні державні дотації, підкреслив В.Дутчак.

"Банки налякані серією дефолтів, у тому числі і з боку позичальників-аграріїв. Вони стали дуже вимогливі - хочуть бачити стабільну маржу, ліквідну заставу, прозору структуру компанії. У результаті фермерам нічого дати в заставу, тому що немає грошей на будівництво, а побудувати вони не можуть, бо не дають кредити.

Дотації дозволяють розірвати це замкнене коло. Банки будуть розуміти, що вони гарантовано повернуть 25% позики. Тобто ризики зменшуються на чверть. З урахуванням цієї пільги облікова ставка НБУ 17% де-факто становитиме 8%.

Все це має стимулювати банки нарощувати кредитування, а бізнес - розширюватися і будуватися. Галузь отримає можливість створити нові пташники, нові забійні і переробні цехи, які дозволять вийти на зовнішні ринки. У нас є замовлення на поставку в ОАЕ, Азію, Європу, Африку, але немає цехів, які зробили б ці поставки можливими. Тому нам критично важливо інвестувати в переробку, щоб мати можливість задовольнити цей попит", - розповів він, додавши, що розумне використання цієї держпідтримки дозволить компанії конкурувати з європейськими виробниками в сегментах індичатини, гусятини, фазанів, перепелів.

Нагадаємо, у 2018 році механізм розподілу дотацій був змінений. Держава відмовилася дотувати аграріїв за принципом "хто більше платить податків, той більше отримує держпідтримки", оскільки в сфері тваринництва опинилися всього два найбільших платники податків: компанії "Миронівський хлібопродукт" Ю.Косюка і "Укрлендфармінг" О.Бахматюка.

Замість квазіакумуляції ПДВ державну підтримку переорієнтували на розвиток тваринницьких комплексів. Зокрема, запропоновано часткову компенсацію погашення тіла кредиту 25% і 30% від вартості введених в експлуатацію тваринницьких комплексів.

Раніше УНН повідомляв, що цього року МХП планує запуск другої лінії Вінницької птахофабрики.

Українські Національні Новини

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