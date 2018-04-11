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Dragon Capital получила разрешение на покупку крупного производителя мяса индейки

Dragon Capital получила разрешение на покупку крупного производителя мяса индейки

Киев  •  УНН

 • 9776 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Dragon Capital приобрести долю в UPG Food Holdings Limited, которая владеет крупной компанией по производству мяса индейки, передает УНН.

Dragon Capital заключит сделку через NUF Equity Investments Limited, в результате чего доведет свою долю голосов в высшем органе управления компании до 50%.

Бенефициары UPG Food Holdings Limited - Владимир и Юлия Дутчак. В структуру холдинга входит компания "УПГ-Инвест" - крупнейший производитель мяса индейки.

По словам В.Дутчака, компания стартовала с минимальных мощностей на площади всего 2 тыс. квадратных метров. Спустя 15 лет в состав "УПГ-Инвест" вошли восемь птицефабрик, комбикормовый завод, цех убоя, переработки, инфраструктура для дистрибуции. Компания имеет амбициозные планы, но для их реализации требуются государственные дотации, подчеркнул В.Дутчак.

"Банки напуганы серией дефолтов, в том числе и со стороны заемщиков-аграриев. Они стали очень требовательны - хотят видеть стабильную маржу, ликвидный залог, прозрачную структуру компании. В результате фермерам нечего дать в залог, потому что нет денег на строительство, а построить они не могут, потому что не дают кредиты.

Дотации позволяют разорвать этот замкнутый круг. Банки будут понимать, что они гарантированно вернут 25% займа. То есть риски уменьшаются на четверть. С учетом этой льготы учетная ставка НБУ 17% де-факто составит 8%.

Все это должно стимулировать банки наращивать кредитование, а бизнес - расширяться и строиться. Отрасль получит возможность создать новые птичники, новые убойные и перерабатывающие цеха, которые позволят выйти на внешние рынки. У нас есть заказ на поставку в ОАЭ, Азию, Европу, Африку, но нет цехов, которые сделали бы эти поставки возможными. Поэтому нам критически важно инвестировать в переработку, чтобы иметь возможность удовлетворить этот спрос", - рассказал он, добавив, что разумное использование данной господдержки позволит компании конкурировать с европейскими производителями в сегментах индюшатины, гусятины, фазанов, перепелов.

Напомним, в 2018 году механизм распределения дотаций был изменен. Государство отказалось дотировать аграриев по принципу "кто больше платит налогов, тот больше получает господдержки", поскольку в сфере животноводства оказалось всего два крупнейших налогоплательщика: компании "Мироновский хлебопродукт" Ю.Косюка и "Укрлендфарминг" О.Бахматюка.

Вместо квазиаккумуляции НДС государственную поддержку переориентировали на развитие животноводческих комплексов. В частности, предложено частичную компенсацию погашения тела кредита 25% и 30% от стоимости введенных в эксплуатацию животноводческих комплексов.

Ранее УНН сообщал, что в этом году МХП планирует запуск второй линии Винницкой птицефабрики

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